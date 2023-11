NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 66 Euro angehoben. Der Hersteller medizintechnischer Geräte sei geradezu einmalig positioniert für die Schaffung von Werten, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag. Mit "Imaging all the People" spielte der Experte in seiner Branchenstudie auf den Kulthit "Imagine" von John Lennon an mit Blick auf die bildgebenden Produkte des Unternehmens und ihren voraussichtlich immer umfangreicheren Einsatz./bek/ajx;