ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. An seinen Schätzungen für den Technologiekonzern habe sich nach den Quartalszahlen wenig geändert, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion der Aktie biete mit Blick auf das zweite Geschäftshalbjahr eine Kaufgelegenheit./gl/ag;