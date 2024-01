NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 178 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Kursrally wirke das Momentum im Chinageschäft weiter stützend, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;