FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 188 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frühindikatoren inklusive der Einkaufsmanagerindizes für die Industrie dürften 2024 die Talsohle erreichen, was die Stimmung und die Bewertungen im Kapitalgütersektor 2024 weiter stützen sollte, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Branchenaktien hätten bereits 2023 den Befürchtungen eines Abschwungs getrotzt. Die weltweit nötigen Lösungen in puncto Klimawandel, Energiesicherheit und Lieferketten erforderten massive technologische Investitionen, wovon Siemens und Schneider Electric am meisten profitieren sollten./gl/tih;