Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Analystin Daniela Costa fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie die wichtigsten Punkte ihres Treffens mit dem Management zusammen. Demnach sei das Risiko eines Lagerbestandsabbaus in der Sparte Smart Infrastructure im Vergleich zu Digital Industries begrenzt. Siemens habe zudem seinen Fokus auf die Datenzentren erneuert und baue Kapazitäten auf. Derweil sehe der Konzern vielversprechende Zeichen einer Stabilisierung in China. Es sei aber noch zu früh, dort von einer Erholung zu sprechen./tav/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 04:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



