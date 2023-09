FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Mit den Quartalszahlen am 16. November dürfte der Technologiekonzern untermauern, dass die Auftragsentwicklung im Automatisierungsgeschäft die Talsohle erreicht habe, und sollte einen ermutigenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr geben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei angesichts des Abschlags zur Branche weiterhin fundamental unterbewertet./gl/edh;