NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3300 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting befasste sich in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick mit den anstehenden Erstquartalszahlen der europäischen Energieunternehmen. Aus fundamentaler Sicht sollten Shell und TotalEnergies im Vergleich zu BP über eine höhere Widerstandsfähigkeit und bessere Kostenstruktur verfügen, schrieb er. Bei Shell dürften die Anleger darauf achten, dass der gut aufgenommene Kapitalmarkttag von einem soliden Quartalsbericht untermauert wird./edh/ag;