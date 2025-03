NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Aktie des Ölkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Shell verkürze auch bei der Bewertung den Rückstand auf die US-Konkurrenz, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Briten dürften die Gewinnbeteiligung der Aktionäre über eine höhere Ausschüttungsquote sowie ein schnelleres Dividendenwachstum durch eine Verringerung der Aktienzahl steigern./gl/mis;