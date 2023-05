NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2950 Pence belassen. Analyst Christyan Malek passte in einer Studie vom Freitag sein Bewertungsmodell an den starken Zwischenbericht des Ölkonzerns an./gl/ag;