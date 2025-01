NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die Aktie sei sein bevorzugter Titel unter den großen europäischen Ölkonzernen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Aussagen zu den Anleger-Erträgen sollten den Kurs weiter stützen. Zudem lobte der Experte die starke Bilanz, die im Falle eines Abschwungs Schutz biete./gl/ajx;