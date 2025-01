ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" belassen. Der Ölsektor könne bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes zwar weiterhin eine wichtige Rolle spielen, doch bestimmten auch die Renditen die Entwicklungen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Konzerne dürften sich also eher nach dem Tempo ihrer Kunden richten./mis/nas;