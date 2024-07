NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum zweiten Quartal habe insgesamt den Prognosen entsprochen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Angaben zum Handel, vor allem zu dem mit Öl, hätten unterdessen die Erwartungen übertroffen./mf/edh;