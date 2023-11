FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,00 auf 11,70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Segment Karbonfasern sei in der Quartalsbilanz der "Partyschreck" gewesen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sollten Anleger aber nicht zu hoch hängen, denn die drei anderen Segmente des Kohlenstoffspezialisten hätten sich gut geschlagen./bek/edh;