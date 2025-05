FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn erinnert die Anleger in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an die hohe Vergleichshürde durch die Vorjahresresultate./ag/mis;