NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Baker attestierte dem Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie solide Neunmonatszahlen. Das erhöhte Kursziel begründete er mit einem gestiegenen Vertrauen in das Margenpotenzial./tih/edh;