ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach dem Kapitalmarkttag des Online-Immobilienportalbetreibers von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neue Strategie sei vernünftig, denn das Unternehmen habe bereits dominante Marktanteile und fokussiere sich nun auf die innovative Erweiterung der Produktpalette, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das angekündigte Ende der aktiven Investitionsphase bedeute eine bessere Kostenstruktur in der Zukunft./edh/mis;