NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Jahr 2023 des Internetportal-Betreibers sei solide gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsätze im Schlussquartal seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während das operative Ergebnis etwas besser als erwartet ausgefallen sei. Nun richte sich die Aufmerksamkeit bereits auf den Kapitalmarkttag, der im späteren Tagesverlauf starte./ck/gl;