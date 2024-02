NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Underperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Umsatzausblick für 2024 sei positiv, doch bahne sich wegen der geringen Schlagkraft des Technologiekonzerns erneut kaum ein Anstieg beim Gewinn je Aktie an, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem er sein Votum im Januar wegen der mauen Gewinndynamik heruntergesetzt habe, änderten die Zahlen für 2023 nichts mehr an dieser Einschätzung./tav/edh;