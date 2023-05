NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 6,50 auf 6,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Umfeld sei wieder günstiger für die europäischen Zulieferer der Autoindustrie geworden. Der ergebnisseitige Abwärtszyklus nach Covid scheine sich dem Ende zu nähern, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stufte den Teilsektor der Zulieferer von "am wenigsten bevorzugt" auf "besonders bevorzugt" hoch. Bei Schaeffler allerdings bleibt er vorsichtig bezüglich einer kurzfristigen Erholung der Margen./ck/tih;