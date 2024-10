FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schaeffler mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen seien die letzten des Industrie- und Autozulieferers vor der Komplettübernahme des Antriebsspezialisten Vitesco, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nach der Gewinnwarnung im Vorfeld der Zweitquartalszahlen sollte sich am Jahresausblick nichts mehr ändern. Allerdings dürfte Schaeffler sich vorsichtig zum Marktumfeld äußern. Er hoffe zudem auf erste Hinweise für eine Anpassung der Kapazitäten im Industriegeschäft, um dem erheblichen Margenrückgang zu begegnen. Automotive Tech sowie das Industrie- und Kugellagergeschäft dürften eher am unteren Ende der Erwartungsspannen landen, während er im Nachrüstgeschäft mit einem weiteren guten Quartal rechne./gl/ag;