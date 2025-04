Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.79 Prozent höher bei 15’614.06 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 83.690 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.540 Prozent fester bei 15’575.38 Punkten, nach 15’491.70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 15’614.06 Punkte, das Tagestief hingegen 15’575.38 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 3.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, lag der SDAX bei 16’149.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der SDAX bei 14’333.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 13’995.77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 16’693.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 3.24 Prozent auf 197.60 EUR), Siltronic (+ 2.99 Prozent auf 38.52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.92 Prozent auf 60.00 EUR), Stabilus SE (+ 2.83 Prozent auf 23.60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.05 Prozent auf 59.80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Schaeffler (-5.07 Prozent auf 3.78 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.31 Prozent auf 8.44 EUR), PATRIZIA SE (-1.92 Prozent auf 7.15 EUR), Drägerwerk (-1.15 Prozent auf 60.40 EUR) und Mutares (-1.00 Prozent auf 34.50 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 87’214 Aktien gehandelt. Mit 3.963 Mrd. Euro macht die IONOS-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.31 erwartet. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

