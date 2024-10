ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Der Konzernumsatz des Labordienstleisters habe die Konsensschätzung verfehlt, das operative Ergebnis diese aber erreicht, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Auftragserholung in der Sparte BPS könnte am Markt positiv ankommen./bek/mis;