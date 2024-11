NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Finanzvorstand Florian Funck habe auf einer Pharmakonferenz von Jefferies in London in Aussicht gestellt, dass der Labor- und Pharmazulieferer zunächst wohl einen qualitativen Ausblick für 2025 geben werde, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Funck zufolge könnte der Ausrüstungsmarkt zudem die Talsohle erreicht haben und in China schienen sich die Geschäfte zu stabilisieren, wobei noch keine Trendwende stattfinde. Dazu werde dem Wahlausgang in den USA wohl eher ein begrenzter Einfluss eingeräumt./gl/he;