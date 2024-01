FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 315 Euro belassen. Das vierte Quartal des Laborausrüsters habe den Konsens in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick habe es also keine negativen Überraschungen gegeben. Die Zielsetzungen seien ermutigend./tih/ajx;