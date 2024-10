ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech nach Zahlen zum dritten Quartal von 194 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Biotechnologieunternehmens in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem mit generell höheren Bewertungen in der Branche./bek/mf;