NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP in einem Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die positive Entwicklung bei dem Softwarekonzern sollte sich fortsetzen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Man habe zwar bereits eine grobe Vorstellung davon, wie eine Prognose für 2025 ausfallen werde. Er schätzt aber, dass die Cloud-Umsätze und Währungseffekte für noch etwas Aufwärtspotenzial beim Konsens sprechen könnten./tih/gl;