NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach der Nominierung von Pekka Ala-Pietilä für den Posten des Aufsichtsratschefs anstelle von Punit Renjen auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 182 Euro. Renjens Erfahrung hätte für den Softwarekonzern wertvoll sein können, Ala-Pietilä bringe ebenfalls Kenntnisse über SAP mit, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;