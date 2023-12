NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe seine Offenlegung aktualisiert und den erwarteten Wechsel zur Verbuchung aktienbasierter Vergütungen bestätigt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Entscheidung sei zwar vernünftig, stimme ihn aber auch relativ vorsichtig. Denn durch diesen Schritt passe sich die Bewertung der Aktien transparent an die der Papiere des Wettbewerbers Microsoft an, was eine Höherbewertung der Aktien von SAP schwierig mache./la/he;