NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP angesichts der anlaufenden Berichtssaison auf "Buy" belassen. Analyst Charles Brennan erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Softwarewerten, es habe vergleichsweise wenige Vorab-Ankündigungen gegeben und dies suggeriere, dass die Geschäftszahlen die Erwartungen in etwa erfüllen sollten. Damit gebe es aber noch keine Entwarnung für das Gesamtjahr, ergänzte der Experte, der die Risiken allgemein größer einschätzt als das Potenzial. In SAP sieht er am Montag nach US-Börsenschluss eines der wenigen großen Branchen-Highlights. Der Dreh- und Angelpunkt dürften wohl die Auftragsbücher im Cloud-Geschäft bleiben./tih/mis;