FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Analyst Johannes Schaller sieht den Softwarehersteller auf einem guten Weg zu den Zielen für 2025 und an der Front der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Geschäftsumfeld. SAP bleibe ein "Top Pick" unter den von ihm beobachteten europäischen Technologiewerten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl;