NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Die anhaltende Dynamik des Cloud-Geschäfts bedeute, dass der Softwarekonzern nun ein glaubwürdiges jährliches Wachstum von 10 bis 12 Prozent gegenüber der bisherigen Spanne von 8 bis 10 Prozent zu erwarten habe, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit wüchse SAP im Einklang mit US-Wettbewerbern Salesforce, Adobe oder Intuit und hätte bei der Bewertung kurzfristig keine Obergrenze mehr. Die Bewertung der Walldorfer auf Basis des Free Cashflow führe zu dem höheren Kursziel und stütze seine Kaufempfehlung./edh/tih;