ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 7,15 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 etwas erhöht, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nächster Kurstreiber könnte ein Verkauf der polnischen Aktivitäten sein./edh/he;