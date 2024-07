FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sell" belassen. Bei den Franzosen sei er mit Blick auf 2024 - wie der Markt auch - etwas optimistischer als vom Unternehmen avisiert, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche. Er glaubt aber angesichts einiger Unsicherheitsfaktoren nicht an eine Anpassung der Jahresziele nach dem zweiten Quartal./ag/mis;