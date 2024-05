NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 360 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der SAP-Konkurrent sei wieder aufs Glatteis geraten, schrieb Analyst Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den nachbörslichen Kursrutsch nach den Unternehmenszahlen. Wenig berauschende Ergebnisse zeugten vom schwierigen Umfeld./ag/ajx;