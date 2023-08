LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 156 auf 159 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zentrales Thema in der europäischen Luftfahrttechnik-Branche sei in den kommenden Monaten der geänderte Turnus bei den Inspektionen wegen der Probleme von GTF-Triebwerken, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sorge bei MTU für besonders hohe Risiken, während man mit Safran am sichersten fahre./ag/ajx;