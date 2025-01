NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die starken Margen von GE im Schlussquartal seien auch für Safran ein gutes Zeichen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas;