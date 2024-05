HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell am Freitag an den Quartalsbericht an. Die unbegründete Kursschwäche biete eine Einstiegschance./ag/mis;