HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf jüngste Branchendaten, denen zufolge sich im August die Auftragssituation für Lastwagen in Nordamerika im Vergleich zum Juli verbessert hat. SAF-Holland sieht der Experte weiter positiv, das Papier sei nach wie vor erheblich unterbewertet./ajx/ck;