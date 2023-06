NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Ein starkes Sommergeschäft der europäischen Fluggesellschaften sei von den Anlegern und Unternehmensführungen schon erwartet worden, doch hinter dem Winter stünden noch Fragezeichen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Billig-Airline Ryanair sei einer der strukturellen Gewinner und biete die defensivste Kapitalstruktur. Sie stehe vor einem Wandel hin zu einem niedrigen Wachstum bei höheren Gewinnausschüttungen./gl/edh;