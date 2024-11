FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Iren seine Schätzung für den Nachsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025 an. Er bleibe damit aber leicht unter dem Konsens./ag/gl;