NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre jüngste Abstufung des Energiekonzerns, da sie vom Wertschöpfungspotenzial künftiger Wachstumsinvestitionen nicht überzeugt sei. Die nun vorgelegten Ergebnisse stützten diese Erwartung und änderten daher nichts an ihrer Einschätzung. Den Ausblick habe RWE bestätigt und damit die Hoffnung einiger Marktteilnehmer auf eine Erhöhung nicht erfüllt. Derweil scheine RWE am Unternehmen Calpine interessiert zu sein./tih/mis;