NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Geschäftszahlen des Pharmakonzerns mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Alles in allem dürften die Zahlen zum zweiten Halbjahr 2024 den Erwartungen entsprechen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem Ausblick am Montag. Die Ziele der Schweizer für 2025 dürften zudem die Markterwartungen untermauern./bek/ag;