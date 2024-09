NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor dem EASD-Kongress am 11. und 12. September auf "Underweight" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde detaillierte Daten zur Spritze CT-388 gegen Fettleibigkeit und zur Abnehmpille CT-996 vorstellen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese könnten allerdings die Erwartungen an die Adipositas-Vermögenswerte von Roche dämpfen, befürchtet er./ck/mne;