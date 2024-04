NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungserfolg mit dem Krebsmittel Columvi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Analyst Richard Vosser wertete den Studienerfolg in einer am Montag vorliegenden Studie als geringfügig positiv für den Pharmakonzern./edh/gl;