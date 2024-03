FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche in einem Ausblick auf die Daten zum Medikament Enspryng zur Behandlung der Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (MG) auf "Sell" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 215 Franken. Analyst Emmanuel Papadakis äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kritisch zum Schweizer Pharmakonzern. Die Phase-III-Studie Luminesce zu MG stehe derzeit im Fokus, schrieb er. Allerdings sei der MG-Markt "ausreichend bevölkert" und seine Erwartungen an die Studie sehr gering./ck/mne;