ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Die operative Marge des Pharmakonzerns dürfte wohl stagnieren, schrieb Analyst Matthew Weston in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sollten die Investitionen in Forschung und Entwicklung nachlassen, könne die Profitabilität zunehmen./bek/gl;