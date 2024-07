FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 215 Franken auf "Hold" belassen. Bei Roche sei ein gewisses Maß an Skepsis eingepreist, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche. Mit einer Anpassung der Jahresziele rechnet er nicht./ag/mis;