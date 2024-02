NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 275 auf 250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die höheren Investitionen des Pharmakonzerns würden durch den moderaten Umsatzanstieg nicht kompensiert, sodass er seine Ergebnisschätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen gesenkt habe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte die Aktie weiter mit einem Abschlag gehandelt werden. Damit sich daran etwas ändere, müsse sich die Wahrnehmung der Forschungs- und Entwicklungsproduktivität ändern. 2024 seien keine bedeutenden Studienergebnisse zu erwarten, die einen Kursanstieg auslösen könnten./gl/mis;