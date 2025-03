ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 338 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die angekündigte Partnerschaft für das Amylin-Analogon Petrelintide mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma zur Behandlung von Fettleibigkeit. Er erinnerte daran, dass Roche auf dem Pharmatag 2024 unter anderem seinen Fokus auf die Erweiterung der Wirkmechanismen zur Behandlung von Adipositas betont hatte. Im Dezember 2023 sei mit der Übernahme von Carmot ein injizierbares und orales GLP1/GIP erworben worden. Amylin war laut Weston der naheliegende neue Wirkmechanismus zur Behandlung von Adipositas, der in das Entwicklungsportfolio von Roche aufgenommen werden sollte./ck/tih;