NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto mit Blick auf Zukaufpläne auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Es sei noch früh, um eine mögliche Übernahme des Lithiumproduzenten Arcadium Lithium durch den Bergbaukonzern zu bewerten, schrieb Analyst Kaan Peker in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch Projekte, Technologie und Wachstum von Arcadium Lithium passten zu den bestehenden Lithium-Aktivitäten von Rio. Rio könnte mit einer Übernahme operative Synergien heben und das Produktionswachstum steigern./gl/mis;